Todo listo para un Día del Niño inolvidable en Carlos Paz

Carlos Paz celebrará el Día del Niño este domingo 10 de agosto con una jornada recreativa abierta a toda la comunidad. Desde las 14:00, el Parque de Asistencia del Rally será escenario de una tarde con juegos, música en vivo, premios, golosinas y diversas sorpresas para los más pequeños.

La propuesta, organizada para disfrutar en familia, tendrá entrada libre y gratuita y contará con shows y actividades participativas en un entorno privilegiado a orillas del lago San Roque.

Como incentivo adicional, durante toda la jornada del domingo, el transporte público será gratuito para los menores que asistan acompañados de un adulto al predio.

Un recuerdo que sigue vivo

En 2024, más de 30 mil personas se dieron cita en el mismo predio, en una edición que tuvo como temática principal a la Selección Argentina de Fútbol.

La costanera se tiñó de celeste y blanco, con la participación de instituciones municipales y organizaciones locales como Bomberos Voluntarios, Centros Vecinales, DUAR, Asociación Cordobesa de Remo, Veteranos de Malvinas, Peluqueros Solidarios, clubes, comercios y agrupaciones culturales.

Hubo sorteos, baile y regalos para todos los niños, además de puestos de juegos y actividades que convirtieron la jornada en una verdadera fiesta multitudinaria. La participación de las familias y el compromiso de las instituciones reforzaron el espíritu de identidad comunitaria que caracteriza a este encuentro anual.

Con esa experiencia reciente como antecedente, la ciudad se prepara para reeditar una jornada cargada de alegría, que promete repetir —y quizás superar— la masiva convocatoria del año pasado.