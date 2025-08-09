Una espectacular luna paseó sobre las sierras en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Este sábado 9 de agosto habrá Luna llena, la fase en que se puede ver la totalidad de este satélite natural. El plenilunio de agosto es conocido como la “Luna de Esturión”, cuyo nombre proviene de antiguas tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, que identificaban esta fase lunar con la temporada en que este pez gigante era más fácil de pescar. No es el único nombre: también se la conoce como Luna del Grano o Luna Roja.

Anoche, en la previa llamada Gibosa creciente, cerca de las 19 hs un magnífico espectáculo comenzó a observarse en Villa Carlos Paz, con la Luna “paseando” sobre las sierras.

Sergio Soria, aficionado a la fotografía, aprovechó para inmortalizar el momento desde el balcón de su casa y lo envió a la redacción de El Diario para compartirlo como un regalo con todos los lectores.



¿Qué es la Luna de Esturión?

Muchas personas aprovechan esta ocasión para realizar diferentes actividades, como cortes de pelo, mientras que otras realizan rituales para canalizar su energía. Se trata de un tiempo ideal para cosechar los frutos de lo que se ha sembrado, manifestar intenciones y liberar aquello que ya no sirve a nuestro propósito.

En este caso, marca el momento en que empieza a haber en esta época del año una gran cantidad de esta especie de peces, que se suelen encontrar en los Grandes Lagos de América del Norte. Era muy esencial para las comunidades de esa zona esta especie para sobrevivir. Además, esta marcaba el momento de la cosecha en el hemisferio norte.

