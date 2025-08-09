YPF volvió a subir los combustibles en Córdoba

Desde este sábado, la petrolera estatal YPF aplicó un nuevo aumento del 0,81% en el precio de sus combustibles en Córdoba, marcando así la tercera suba en lo que va de agosto. De esta manera, el litro de la nafta súper pasó de $1.364 a $ $1.375 en el centro de la ciudad y de $1.399 a $1.412 en la zona norte.

Previamente, la empresa ya había aplicado un incremento en los precios de sus combustibles. El pasado lunes, el ajuste promedio fue del 1,12%, impactando directamente en el bolsillo de los automovilistas en un contexto de presión inflacionaria.

Este incremento se sumó a otra suba previa del 0,48% el viernes 1, acumulando un alza del 14,35% en el precio de la nafta súper en lo que va del año.

Según habían explicado desde la petrolera, los aumentos responden a factores como la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), la devaluación mensual del tipo de cambio oficial y el ajuste en el precio de los biocombustibles.

La estrategia de "micropricing" implementada por YPF, que ajusta tarifas según el flujo vehicular y la competencia local, también influyó en esta variación.