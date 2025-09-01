Carlos Paz se prepara para la temporada con un trabajo articulado en turismo

El viernes pasado se realizó una reunión estratégica entre representantes de la Municipalidad, el Centro Inteligente de Datos Turísticos, el Master Plan de Turismo Sostenible y la Asociación Hotelera Gastronómica (ASHOGA). El objetivo fue coordinar acciones que fortalezcan el desarrollo turístico de Villa Carlos Paz y consoliden un trabajo articulado entre el sector público y privado.

Durante el encuentro se abordaron líneas de acción de cara a tres hitos claves para la ciudad: la Fiesta de la Primavera, la participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y la próxima temporada de verano.

Los representantes coincidieron en la necesidad de optimizar la promoción del destino, aprovechar la información estadística para la toma de decisiones y diseñar experiencias turísticas sostenibles, que respondan a las nuevas demandas de los visitantes sin dejar de lado la identidad local ni el desarrollo económico.

Esta mesa de trabajo dejó en claro el compromiso de todos los sectores por un turismo planificado, innovador y competitivo, que refuerce el posicionamiento de Villa Carlos Paz a nivel provincial, nacional e internacional.