Con el intendente al volante, los niños llegaron al festejo en Tanti

El festejo del Día del Niño en Tanti tuvo un condimento especial: el intendente sorprendió al ponerse al volante de un colectivo municipal para buscar a los chicos y trasladarlos hasta el Anfiteatro Municipal, donde se desarrolló la fiesta.

La jornada, organizada por la Municipalidad, incluyó shows en vivo, música, juegos, sorteos y numerosos premios que generaron entusiasmo entre los pequeños. Las familias compartieron un domingo de alegría y encuentro comunitario.

La iniciativa superó expectativas con una gran convocatoria y alta participación de vecinos. “Fue un éxito total, lleno de sonrisas y abrazos”, señalaron desde la organización, destacando el gesto del intendente como símbolo de cercanía con la comunidad.