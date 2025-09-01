Cosquín: prórroga final para entregar diseños de la bandera

Movimiento cultural
Cosquín: prórroga final para entregar diseños de la banderaLa recepción de propuestas se extendió hasta el 22 de septiembre en el Centro de Congresos
El concurso “Cosquín en una Bandera” sumó una nueva prórroga tras el interés de la comunidad en participar. Según informaron desde la Oficina de Patrimonio, ubicada en el Centro de Congresos y Convenciones, los sobres podrán entregarse hasta el 22 de septiembre, entre las 8 y las 13 horas.
Hasta el momento ya se registraron más de 50 propuestas, lo que demuestra la repercusión del certamen y la diversidad de ideas que buscan representar la identidad de la ciudad en una bandera.
La convocatoria, abierta a vecinos y vecinas, busca reflejar en un símbolo gráfico la historia, la cultura y la proyección de Cosquín.