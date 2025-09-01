anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), continuará abonando dos asignaciones familiares que corresponden al calendario de pagos de agosto y recién el miércoles 3 de septiembre les dará inicio a los depósitos del noveno mes del año.
Pagos pendientes de agosto 2025
Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
- Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025
Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025