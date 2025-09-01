Dolor en la ciudad: Despiden los restos de la «Seño Raquel»

Los restos de la docente Raquel Catalina Giagande serán despedidos el martes 2 de septiembre en el crematorio Parque Catedral. Se trata de una destacada educadora de la ciudad de Villa Carlos Paz que estaba a punto de celebrar sus 99 años.

«Raca» o «La Seño Raquel», como era apodada, era una reconocida vecina carlospacense y a lo largo de su vida profesional, dejó una huella imborrable en varias generaciones.

Supo desempeñarse como docente en la escuela Carlos N. Paz y llegó a ser vicedirectora.

El sepelio se llevará adelante hasta las 11,30 horas en la empresa Julio Centeno y posteriormente se le dará el último adiós.