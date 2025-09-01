Este lunes comienza el juicio por el caso de Solange Musse en Córdoba

Este lunes dará inicio en Río Cuarto el juicio contra dos integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) acusados de impedir el ingreso a Córdoba de Pablo Musse, padre de Solange, durante la pandemia de coronavirus en agosto de 2020.

En el banquillo de los acusados estarán el médico Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, responsable del puesto sanitario de esa localidad. Ambos enfrentarán cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los hechos que se investigan se remontan a agosto de 2020, cuando Musse intentó ingresar desde Plottier, Neuquén, para visitar a su hija Solange, quien atravesaba un cáncer de mama avanzado en fase IV y permanecía bajo internación domiciliaria en Alta Gracia.

De acuerdo con la acusación, los funcionarios habrían ordenado que Musse, acompañado por Paola Oviedo, una persona con discapacidad, fuera escoltado por la Policía de Córdoba de regreso a su provincia de origen, impidiéndole así despedirse de su hija. Solange falleció poco después sin poder reencontrarse con su padre.

La fiscalía sostiene que los acusados desoyeron la normativa vigente, que establecía que en situaciones “impostergables” debía garantizarse el acompañamiento hasta el domicilio de la persona en situación crítica.

El debate será presidido por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, junto con el vocal Nicolás A. Rins, el juez Diego Ortíz y un jurado popular. La acusación está en manos del fiscal de Cámara Julio M. Rivero.

El abogado querellante Carlos Nayi advirtió que existe una causa paralela que podría alcanzar a otros responsables, incluso al entonces presidente Alberto Fernández. “No hay duda alguna”, afirmó, al señalar la posible ampliación de la investigación.

Nayi remarcó además el trato recibido por Musse y Oviedo, a quienes calificó como víctimas de una situación “deshumanizante”. Según relató, ambos fueron escoltados y retenidos más de 30 horas sin poder descansar en condiciones dignas. “Se los trató como seres ilegítimos”, cuestionó el letrado.

Las palabras de Solange, poco antes de morir, todavía resuenan como símbolo de la tragedia y la injusticia vivida en pandemia:

“Lo que han hecho con mi padre es inhumano y doloroso”.

Su testimonio permanece como un recordatorio del sufrimiento de tantas familias que, en medio de las restricciones sanitarias, solo buscaban reencontrarse con sus seres queridos.