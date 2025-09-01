¿Hasta cuándo hay tiempo para el control de lunares en Carlos Paz?

Del 1 al 5 de septiembre se llevará a cabo en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago una nueva edición de la Campaña de Prevención de Cáncer de Piel y Control de Lunares. La iniciativa, que se desarrolla todos los años, busca generar conciencia sobre los riesgos de la exposición solar sin cuidados y fomentar el diagnóstico precoz de esta enfermedad.

La campaña es organizada por el Servicio de Dermatología del hospital junto al Club de Leones Centenario Villa Carlos Paz e incluirá una charla abierta y controles gratuitos. El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 1° de septiembre: en el SUM del hospital, de 8:30 a 9:30 hs, charla destinada a la comunidad en general y a profesionales médicos, estudiantes y especialistas de áreas vinculadas a la salud y la estética.

Martes 2 al viernes 5 de septiembre: controles de lunares en los consultorios del hospital, de 8:30 a 11:30 hs, por orden de llegada. Se otorgarán 20 turnos por día.

Desde el Club de Leones Centenario señalaron: “Estamos comprometidos con la prevención del cáncer de piel, por ello trabajamos de forma interdisciplinaria con profesionales reconocidos de diferentes especialidades para proteger la salud de nuestros vecinos y de nuestra comunidad”.

Con esta campaña, Villa Carlos Paz refuerza su compromiso en materia de prevención y cuidado de la salud, acercando a la población herramientas para detectar a tiempo posibles riesgos dermatológicos.