La canasta básica volvió a superar el medio millón en Córdoba

Durante agosto, la Canasta Básica Alimentaria en Córdoba volvió a registrar un incremento y superó los 500 mil pesos para una familia tipo de cuatro integrantes. Según los datos difundidos por la Defensoría del Pueblo, el aumento mensual fue del 1,22% respecto a julio.

El informe destacó que, de no haberse producido la baja en el rubro carnes, la suba habría rondado el 2%. En este segmento se verificó una caída del 2%, la primera en lo que va del año.

En contraste, el producto que más subió fue el tomate perita, con un incremento del 34,7% en comparación con el mes anterior, consolidándose como uno de los alimentos que más presiona en la variación de precios.

Aunque los aumentos son más moderados que en meses anteriores, el informe advierte que los salarios se mantienen estancados, lo que complica cada vez más el acceso de las familias cordobesas a la canasta básica de alimentos.