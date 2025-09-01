La emotiva despedida de una querida docente de Carlos Paz

Un profundo dolor causó en Villa Carlos Paz la noticia del fallecimiento de una querida docente, Irene Isabel Ferreyra Ambrogio, quien supo desempeñarse en diversos establecimientos de la ciudad. Tenía 65 años de edad y dejó un profundo dolor en la comunidad educativa local, donde será siempre recordada por su compromiso con la educación.

Era oriunda de San Francisco, se radicó en las sierras en el año 1977 y tuvo cuatro hijos: Julieta, Luciana, Milena y Álvaro.

Daba clases de Ciencias Sociales y Naturales en nivel primario, fue vicedirectora de la Escuela Carlos N. Paz y se había jubilado en 2017. Durante su vida profesional, también supo ejercer la docencia en el IESS, la Escuela Intendente Grimberg de Colinas, el colegio Dante Alighieri y la escuela Manuel Belgrano de Costa Azul.