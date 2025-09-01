Las temperaturas mínimas que se registraron en el sur de Punilla

Tras el paso de la Tormenta de Santa Rosa, las temperaturas comenzaron a repuntar en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Este lunes 1 de septiembre, el termómetro marcó 3.9º en el punto más frío y se prevé que haya un incremento de los registros hacia mediados de la primer semana del mes.

De acuerdo al relevamiento realizado en el marco del Proyecto MATTEO y PREVENIR, se conoció que la temperatura mínima más baja se registró en San Antonio de Arredondo (Santos Lugares), mientras que hizo 4.1° en La Quinta, 4.2º en Costa Azul, 4.6º en La Cuesta, 4.8º en barrio Sarmiento y 4.9º en la zona de Playas de Oro.

Asimismo, se registraron 5.3º en Sol y Lago y una mínima de 5.5º en el centro carlospacense.

Se prevé un mejoramiento de las condiciones climáticas luego de un fin de semana caracterizado por las intensas lluvias y las crecientes en todos los afluentes del lago San Roque.