Las temperaturas mínimas que se registraron en el sur de Punilla

Las temperaturas mínimas que se registraron en el sur de PunillaSe prevé un mejoramiento de las condiciones climáticas luego del paso de la Tormenta de Santa Rosa.
Tras el paso de la Tormenta de Santa Rosa, las temperaturas comenzaron a repuntar en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Este lunes 1 de septiembre, el termómetro marcó 3.9º en el punto más frío y se prevé que haya un incremento de los registros hacia mediados de la primer semana del mes.
De acuerdo al relevamiento realizado en el marco del Proyecto MATTEO y PREVENIR, se conoció que la temperatura mínima más baja se registró en San Antonio de Arredondo (Santos Lugares), mientras que hizo 4.1° en La Quinta, 4.2º en Costa Azul, 4.6º en La Cuesta, 4.8º en barrio Sarmiento y 4.9º en la zona de Playas de Oro.
Asimismo, se registraron 5.3º en Sol y Lago y una mínima de 5.5º en el centro carlospacense.
Se prevé un mejoramiento de las condiciones climáticas luego de un fin de semana caracterizado por las intensas lluvias y las crecientes en todos los afluentes del lago San Roque.