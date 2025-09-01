Las últimas lluvias hicieron crecer el lago San Roque

Las intensas lluvias que acompañaron la llegada de la tormenta de Santa Rosa provocaron crecientes en los ríos de las sierras de Córdoba y ayudaron a recuperar el nivel del lago San Roque, que terminó el fin de semana mostrando un incremento de varios centímetros. También creció el río San Antonio, el curso de agua que abastece a Villa Carlos Paz.

Una crecida de tres metros entró el domingo pasado a las cinco de la mañana en el río San Antonio (en la zona de Cuesta Blanca) y antes, había entrado otra de dos metros en el arroyo Los Chorrillos. Se trata de dos de los principales afluentes que tiene el embalse y se vieron fortalecidos por las lluvias caídas en la alta montaña.

A ellos, se sumó el aporte que hizo el río Cosquín, que mostró una creciente de casi dos metros.

Con los aportes del fin de semana, el embalse más famoso de Córdoba mostró un aumento de 79 centímetros y se encuentra en 33,88 metros durante este lunes 1 de septiembre (cuando el nivel del vertedero es de 35,30 metros).