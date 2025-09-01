Organizan una nueva jornada de limpieza en el cerro La Cruz

En el marco del Programa de Compromiso Ambiental Comunitario, el Gobierno de la Ciudad convocó a vecinos y turistas a participar de una nueva jornada de limpieza en el sendero y las laderas del camino al cerro La Cruz. La actividad se desarrollará el sábado 6 de septiembre, desde las 9 horas, con punto de encuentro en la base del cerro.

La iniciativa, que cuenta con la coordinación de los guías del cerro, el área de Ambiente del municipio y el acompañamiento de voluntarios, se realiza desde hace varios años como parte de las acciones para promover la conciencia ambiental y el cuidado del patrimonio natural de la ciudad.

Los participantes deberán llevar ropa cómoda, guantes, gorra, agua, frutas, protector solar y repelente, mientras que el municipio entregará bolsas para la recolección de residuos.

De esta manera, Villa Carlos Paz refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la participación comunitaria en el cuidado de uno de sus principales atractivos turísticos y naturales.