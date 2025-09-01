Por primera vez en Carlos Paz se podrá votar online el Presupuesto Participativo

La Municipalidad de Villa Carlos Paz puso en marcha el Presupuesto Participativo 2025 con una novedad: por primera vez, los vecinos podrán votar online los proyectos de su barrio.

Durante todo el mes de septiembre, los ciudadanos tendrán la posibilidad de ingresar a la plataforma digital oficial desde su computadora o celular y seleccionar hasta tres propuestas por sector. Esta modalidad busca ampliar la participación y facilitar el acceso al proceso.

Si bien el protagonismo lo tendrá la votación virtual, el municipio también habilitó mesas presenciales en distintos puntos de la ciudad para quienes prefieran hacerlo de manera tradicional.

Las autoridades municipales remarcaron que el objetivo es darle más agilidad y transparencia al sistema: “El ciudadano decide con mayor comodidad y cercanía, eligiendo los proyectos que transformarán su barrio”.

Para más información, los vecinos pueden consultar en la web del municipio o comunicarse al número de WhatsApp habilitado (3541 37-6249).