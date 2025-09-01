Pronóstico: Cómo estará el clima en Carlos Paz y el sur de Punilla

Tras las lluvias históricas que se registraron el fin de semana pasado en la Provincia de Córdoba, arrancó el mes de septiembre con jornadas de cielo despejado y una amplia variación de temperatura. Para este lunes 1, se prevé una mínima de 4 grados y una máxima que no superaría los 20 grados en la zona del Valle de Punilla.

Sin embargo, no se descarta que durante las próximas horas pueda haber una pequeña nevada en las Altas Cumbres.

El invierno no quiere irse y hacia la mitad de semana, se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 18 grados. En tanto, el jueves 4, habría un descenso de los registros y se vivirá una jornada gélida con una mínima de 2 grados y una máxima de 14 grados.

Quienes aguardan por las temperaturas primaverales, tendrán que esperar. Hacia el fin de semana se anuncia más frío. El sábado, la mínima podría descender hasta 0 grados y la máxima será de 14 grados, mientras que el domingo 7 habría un leve repunte de los registros con una máxima de 16 grados.