Solidaridad en acción: Capilla del Monte reunió a la comunidad en torno al tejido

El Municipio de Capilla del Monte llevó adelante una nueva edición del Festival Solidario del Tejido, que reunió a vecinos en el Centro Español de la localidad. La propuesta surge del grupo de tejedoras que cada sábado se congrega en el Centro de Día Juan Domingo Perón, en el balneario Calabalumba.

Durante el evento, el intendente Fabricio Díaz, acompañado por concejales y miembros de su equipo de gobierno, destacó el valor de la iniciativa y agradeció tanto a las tejedoras como al personal municipal involucrado en la organización.

La actividad se desarrolla bajo la coordinación de la Secretaría de Acción Social. Cada semana, las participantes confeccionan cuadraditos de lana que luego se convierten en frazadas o prendas de abrigo. Posteriormente, estas son donadas al hospital, a la Sala Cuna o entregadas directamente a familias en situación de necesidad.

El festival volvió a poner en valor el trabajo colectivo y solidario, reforzando el sentido de comunidad en Capilla del Monte.