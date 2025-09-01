Tanti vivió una tarde inolvidable por el Día del Niño y las Infancias

Una jornada llena de sonrisas, juegos y música se vivió en el Anfiteatro Municipal de Tanti con motivo del Día del Niño y las Infancias. Es importante destacar, que el festejo fue organizado por la Municipalidad y convocó a cientos de familias de toda la región y hubo espectáculos, sorteos y premios.

«Chicos y chicas de nuestros barrios compartieron su día con familias, amigos y vecinos, celebrando juntos la alegría de ser infancia. Hubo sorteos y muchísimos premios, que hicieron aún más especial la fiesta»; expresaron desde el gobierno local.

«Desde la Municipalidad de Tanti queremos agradecer a todos los que se sumaron y formaron parte de esta jornada tan especial. Gracias a cada familia, a quienes trabajaron en la organización y a los niños y niñas, verdaderos protagonistas de esta hermosa celebración. En Tanti creemos que cada infancia merece ser celebrada con amor, inclusión y alegría»; agregaron.