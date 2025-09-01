Todo listo en "Depto Once" para un nuevo ciclo literario sobre relatos fantásticos

Villa Carlos Paz. Durante dos sábados del mes de septiembre se volverá a desarrollar un nuevo encuentro cultural con la puesta en marcha del ciclo “Literateando: Relatos Fantásticos”, una propuesta que invita a sumergirse en el mundo de la literatura a través de lecturas guiadas, debates y ejercicios de escritura exploratoria.

El ciclo contará con la coordinación de Valentina López Somoza y Soledad Ruiz y Blanco, quienes guiarán a los participantes en un recorrido por los distintos matices del género fantástico, fomentando tanto la reflexión como la creación literaria.

Los encuentros se desarrollarán los sábados 6 y 27 de septiembre, de 16 a 18 horas, en Villa Carlos Paz. Debido a la modalidad de trabajo, los cupos son limitados, lo que convierte a la actividad en una oportunidad exclusiva para quienes deseen profundizar en la lectura y escritura de relatos fantásticos.

La propuesta es impulsada por el Club de Lectura El Búho y Depto Once, con el objetivo de fortalecer los espacios culturales de la ciudad y brindar un punto de encuentro para los amantes de la literatura.

Quienes deseen inscribirse o solicitar más información pueden comunicarse a los números: 3541-221924, 1154-938718 o 3541-625449.