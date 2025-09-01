Trasladaron un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en 2025

El gobierno nacional trasladó un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en la Argentina. Se trata de una decisión que busca promover el turno y la actividad económica local y llegará en el mes de octubre.

Este lunes 1 de septiembre, se dispuso el traslado del feriado del 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) al viernes 10, lo que generará un nuevo período de descanso de tres días.

La decisión se enmarca en el nuevo esquema de feriados establecido por el Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei la semana pasada, que habilita el traslado de los feriados que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o viernes previo.

El calendario festivo argentino contempla todavía cuatro feriados. El primero de ellos, será el viernes 21 de noviembre (feriado turístico no laborable) y le seguirá el lunes 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional, que se trasladó al jueves 20). Luego llegará el turno lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y cerrará el jueves 25 de diciembre (Navidad).