UTHGRA lanza en Carlos Paz una propuesta culinaria innovadora

UTHGRA Córdoba, junto a la Secretaría de Capacitación y Formación Profesional que conduce Argentino “Tito” Geneiro, lanzó un curso de Finger Food en la Delegación Villa Carlos Paz, ubicada en calle Carlos Pellegrini 158.

La iniciativa está orientada a quienes deseen adentrarse en la cocina moderna, a través de una experiencia práctica y creativa en la elaboración de bocados pequeños, originales y de gran atractivo visual.

Durante los encuentros, los participantes aprenderán distintas técnicas de preparación y presentación de Finger Food, ideales tanto para eventos sociales como para el ámbito profesional.

El curso forma parte de las propuestas de formación que impulsa UTHGRA en toda la provincia, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación laboral para trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico y hotelero.

Podrán participar afiliados y jubilados gastronómicos de UTHGRA Córdoba. Quienes deseen participar podrán inscribirse a través del formulario en línea disponible en la web oficial: Formulario de inscripción.