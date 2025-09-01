Villa Carlos Paz inauguró nuevos hidrantes y un reservorio en Villa del Río

El intendente Esteban Avilés, junto al Centro Vecinal de Villa del Río y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, presentó este viernes nuevos puntos de abastecimiento de la Red de Hidrantes VCP.

En esta ocasión, se sumaron dos bocas hidrantes: una ubicada en la plaza de Villa del Río (Ayacucho Este esquina India) y otra en calle El Algarrobo Grande esquina avenida Cárcano. Además, se inauguró un reservorio de 400 mil litros, destinado a facilitar el trabajo con motobombas en terrenos de interfase forestal, sobre Ayacucho y Noruega, dentro del área protegida.

La iniciativa forma parte de un programa de infraestructura contra incendios que tiene como objetivo proteger la vida de los vecinos, el ambiente y los bienes de la comunidad.

La Red de Hidrantes VCP, que ya había sumado puntos en barrio Altos del Valle, cuenta actualmente con 124 sitios de abastecimiento distribuidos en toda la ciudad: 95 bocas hidrantes y 29 reservorios de agua, disponibles para el uso de Bomberos Voluntarios y camiones cisterna en casos de emergencia, tanto en áreas protegidas como en sectores urbanos.

La inversión se financia con fondos municipales, provenientes del Presupuesto Participativo y del Presupuesto General del municipio, posicionando a la ciudad como una de las más avanzadas en materia de infraestructura preventiva en la región.