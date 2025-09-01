Villa del Río estrena plaza renovada con juegos y luminarias

La Municipalidad de Villa Carlos Paz inauguró la puesta en valor y refuncionalización de la plaza de Villa del Río, situada en la intersección de Ayacucho e India. El lugar, que cada día reúne a numerosos niños y vecinos, se consolida como un punto de encuentro y recreación para la comunidad.

Las intervenciones incluyeron la finalización del sendero existente, la construcción de la vereda perimetral accesible y la refuncionalización del mástil. Además, se colocaron nuevas luminarias y se pintaron bancos, mesas y medianeras.

El espacio también sumó nuevos juegos —como un tobogán, una rayuela, un trepador y una calesita— y se repararon los ya existentes, entre ellos hamacas y subibajas.

Los trabajos fueron realizados por distintas áreas municipales: Mantenimiento, Señalización, Alumbrado Público y Parques y Paseos, con el objetivo de garantizar un espacio seguro, inclusivo y disfrutable para las familias de Villa del Río.