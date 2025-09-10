Alarma: Temen que residuos tóxicos de Los Gigantes hayan caído al San Roque

La Comisión Nacional de Energía Atómica confirmó semanas atrás que el año pasado se produjo una filtración en la mina de uranio de Los Gigantes, la cual podría haber contaminado la cuenca del lago San Roque. El hecho se produjo durante el 2024 y no fue informado a la población ni tampoco a los gobiernos locales, lo que derivó en un pedido de informes y encendió las alarmas entre las asambleas y organizaciones ambientalistas de las sierras de Córdoba.

En los primeros meses del 2025, vecinos que habitan en las inmediaciones del lugar denunciaron el ingreso de máquinas, camiones y vehículos oficiales al predio (que permanece cerrado hace más de 25 años) y se desconoce qué impacto ambiental podrían haber ocasionado las fallas en la geomembrana de impermeabilización. Las pérdidas en el depósito con líquidos contaminados del ex complejo minero fabril son un hecho de extrema gravedad que recuerda el desastre ambiental ocurrido a fines de la década del ochenta (retratado por el periodista Pedro Jorge Solans en la investigación «Los Gigantes no cesan de sangrar» y en el libro «Agua, Tierra y Aire»), cuando se vertieron 300 millones de litros al río San Antonio y al lago San Roque.

La explotación del yacimiento «Schlagintweit», ubicado en el cerro Los Gigantes, se remonta a la última dictadura cívico-militar, cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, CNEA —presionada por objetivos estratégicos— puso en marcha una campaña frenética para abastecer un ambicioso plan nuclear: cinco centrales atómicas en construcción.

La empresa de ingeniería «Sánchez Granel», sin experiencia previa en la explotación minera, se hizo cargo de los trabajos en julio de 1979 y, entre 1982 y 1985, la empresa removió 1,6 millones de m³ de suelo, instaló 20 kilómetros de caminos y una planta de procesamiento a cielo abierto equipada con torres de intercambio iónico y una presa de ocho hectáreas para líquidos ácidos.

Lo que debía ser un modelo exitoso pronto se convirtió en una tragedia. Se arrojaron millones de litros de solución de ácido sulfúrico a los ríos que alimentan la cuenca del lago San Roque. Los obreros que operaban en el lugar recordaron «errores groseros» que se cometieron por desconocimiento. Por ejemplo, se realizaba la explotación sin que la roca se moliera. El yacimiento entregaba rocas grandes y, cuando se las regaba con ácido sulfúrico, se formaban canales de escurrimiento preferenciales y el ácido pasaba sin que el uranio se lavase. En consecuencia, se gastaba una enorme cantidad de ácido que terminaba en los ríos serranos y se originó la mayor contaminación química en una cuenca de agua dulce en América del Sur.

En 1985, Alberto Costantini, titular de la CNEA, admitió públicamente la contaminación. En 1986 llegaron las denuncias ciudadanas: agua verdosa, peces muertos y vacas con patas deformadas por contacto con el estado. El entonces exdiputado José Manuel De la Sota habló de «impactos inconmensurables» ante el Congreso de la Nación.

En 1991, se rescindió el contrato y la empresa cobró la producción sin precisar las condiciones ambientales. El pasivo, en cambio, permaneció a cielo abierto como un «basural radiactivo expuesto». En la actualidad, en Los Gigantes se acumulan 2,4 millones de toneladas de residuos, 1,6 millones de mineral estéril y más de 300.000 m³ de lodos y líquidos tóxicos. La CNEA lo define como un «depósito controlado», pero técnicos locales y especialistas ambientales rechazan la presentación: consideran que el pasivo está en constante erosión y lixiviación y ahora lo confirman con las filtraciones registradas durante el 2024.

Y todo ocurre en silencio.

Pese a que en el 2005 la propia CNEA solicitó financiamiento al Banco Mundial para ejecutar el proyecto PRAMU (que prevé estudios y acciones de remediación a largo plazo), hasta ahora no se han ejecutado más que monitoreos parciales del complejo y sus residuos tóxicos. Lo cierto es que la reparación es compleja y hay riesgo de que la contaminación de los arroyos próximos a la mina, haya llegado nuevamente a la cuenca que abastece de agua a la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y localidades cercanas.

Del reciente informe que comenzó a circular hace algunas semanas, se desprenden una serie de interrogantes que han sembrado el pánico en la sociedad. ¿Qué trabajos se llevaron adelante en el predio? ¿Se conoce si los lodos contaminantes llegaron al arroyo de la mina? ¿Terminaron cayendo en el río San Antonio y llegaron al lago? ¿Por qué no se informó?

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) afirma haber realizado reparaciones, una nueva impermeabilización en el Dique 3, que contiene lodo tóxico derivado de las tareas de enriquecimiento de uranio que se hicieron durante las décadas pasadas, y explicó que las tareas se hicieron para evitar que los desechos «se filtren en el ambiente».

Al tomar conocimiento de la situación, la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) alertó que la rotura y reparación de la geomembrana es un hecho que «reviste suma gravedad». «Por un lado, porque la información llega tarde; y por el otro, porque a pesar de que nuestro país recibió fondos millonarios para remediar el impacto ambiental de esta mina de uranio, nunca se realizaron las acciones concretas que nos permitan, a quienes podemos sufrir los efectos directos de este tipo de contaminación en la cuenca que nos abastece de agua, la seguridad absoluta de que no existe o existirá riesgo sobre la salud por posibles filtraciones de los diques en los que están contenidos miles de litros de este metal altamente peligroso para la vida»; expresaron.

«Es absoluta responsabilidad del Gobierno Nacional, a través de la CNEA, y del Gobierno Provincial, específicamente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, garantizar que no ha habido ni habrá riesgo de contaminación en la región a raíz de los diques de contención del uranio extraído del macizo de Los Gigantes. Exigimos respuestas de estos organismos de manera urgente y precisa, con participación de las diversas instituciones que puedan dar veracidad a los informes que se presenten sobre el estado actual y de las medidas que se tomaron para evitar filtraciones de uranio, así como participación activa en el proceso de remediación ambiental»; aseguraron desde la ONG ubicada en el sur de Punilla.