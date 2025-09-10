Calor, viento fuerte y riesgo extremo de incendios en las sierras

Un alerta por vientos fuertes, calor y riesgo extremo de incendios se encuentra vigente en las sierras de Córdoba. Para este miércoles 10 de septiembre se prevé una temperatura primaveral con una máxima que podría alcanzar 30 grados y advierten que las condiciones climáticas son favorables al fuego.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por ráfagas que podrían superar los 70 km/h en la montaña.

El viento podría ocasionar «disminución de visibilidad por polvo en suspensión y riesgo de incendio extremo» y se solicita circular con extrema precaución en las rutas provinciales.

Se encuentra vigente un estado de alerta ambiental por incendios forestales en todo el territorio provincial (hasta el 31 de diciembre). Asimismo, para reportar un incendio, comunicarse al 0800-888-38346 (FUEGO), al 100 (Bomberos Voluntarios) o al 911 en caso de detectar columnas de humo.