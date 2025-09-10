Convocan a escritores para ser parte de la Feria Internacional del Libro

Villa Carlos Paz abre su convocatoria para todos aquellos escritores que quieran formar parte de la grilla de la 2º Feria Internacional del Libro, que se realizará del 30 de octubre al 3 de noviembre.

Previo a la celebración del Día de la Identidad Carlospacense, en el corazón del centro de nuestra ciudad, en el Paseo de los Artesanos, se establecerá un espacio para fortalecer la identidad carlospacense y consolidar nuestra cultura como producto del turismo internacional, con la participación de escritores, poetas y exponentes del mundo.

La convocatoria a la presentación de propuestas para formar parte de la Grilla de Actividades ya se encuentra abierta. Para participar en esta 2° Edición se deberá enviar: detalle de la propuesta, breve currículum, temática, modalidad, presentación de libro, conferencia, charla o intervención artística, duración y requerimientos técnicos, vías de contacto.

Las propuestas deberán ser enviadas en forma digital a través de Whatsapp (3515301886) o bien en forma física a la oficina de la Comisión de Identidad Carlospacense, en Terminal de Ómnibus (local 12) de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

La Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz forma parte del calendario nacional de Ferias del Libro Itinerante y contará con la presencia de destacadas personalidades de la cultura y la literatura de nuestra ciudad, el país y mundo, con presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres, capacitaciones, conferencias, rondas de lecturas, intervenciones artísticas y más de 60 stands entre librerías, editoriales, bibliotecas populares de la región, la Biblioteca H. Porto, la del Autor Local e instituciones que apoyan este evento cultural internacional, países y provincias que enriquecerán nuestra feria desde la promoción de su lugar de origen en el orden literario, histórico, cultural y turístico.

La música también tendrá su espacio con diferentes géneros, como tango hecho por mujeres, folclore, murga uruguaya, desde Jujuy el carnavalito, los raperos de nuestra ciudad, la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.