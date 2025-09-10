Crece la preocupación por los arrebatos y las personas en situación de calle

Vecinos convocaron para mañana jueves 11 de septiembre, a partir de las 15 horas, a una asamblea para debatir la situación de la seguridad en los barrios Centro, Villa Suiza, Becciú y El Cucú de Villa Carlos Paz. El encuentro sumará la participación de las autoridades policiales y municipales por los reiterados hechos de inseguridad en la zona.

Dante Monfrinotti, presidente del centro vecinal El Cucú, expresó a EL DIARIO: «En toda esta zona de la costanera, venimos teniendo muchos problemas con gente que no es de Carlos Paz ni alrededores y que han venido a vivir. Son malandras, roban y hacen daño. Hay muchísimos arrebatos, asalto a viviendas, asalto a personas y golpes a personas mayores, es gente que no está en sus cabales y que anda siempre con alguna sustancias encima. Las hemos notado también en la Plaza Mayor Casado, donde llamamos dos o tres veces por día a la Policía y a la gente de la Municipalidad».

"Pero vuelven a venir, se pelean. En el centro vecinal funcionan diferentes cursos para chicos menores de edad. Tenemos muchos problemas cuando tienen que ir al baño los chicos, las maestras tienen que salir, dejar todo cerrado para cuidar a los otros niños".

Hemos notado que entre las 3 y las 7 de la tarde hay muchísima gente fumando marihuana, peleándose. Entonces, ya hemos hablado con la municipalidad, que nos está dando una mano gigante con todo su sistema; la policía también".

"Queremos ya que vengan todos los vecinos y hacer una gran asamblea entre todos y tengamos los ojos un poco más abiertos y veamos la posibilidad de solucionar esto. Tenemos WhatsApp, tenemos alarma comunitaria, pero no alcanza. No alcanza. Necesitamos más presencia policial, más presencia de la municipalidad, de seguridad urbana".