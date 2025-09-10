anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para septiembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.
Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 0: miércoles 10 de septiembre.
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.
Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.
Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.