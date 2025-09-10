Cuánto necesitó una familia tipo en agosto para no ser pobre

Luego de informar que la inflación de agosto se ubicó en un 1,9% -al igual que en el mes de julio-, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) también reveló el costo de la "Canasta Básica" familiar, es decir, cuánto necesitó una familia compuesta por dos adultos y dos niños para salir del umbral de la pobreza.

De esta manera, se supo que un hogar de cuatro miembros -dos de ellos menores- requirió $1.160.780 en agosto para superar la línea de pobreza, lo que representa un aumento del 1% en el costo de la Canasta Básica Total (CBT), según los datos publicados por el organismo.

Cabe señalar que este dato de la Canasta Básica Total (CBT) se ubicó por debajo de la inflación general del mes, que fue del 1,9%. A pesar de esta desaceleración, en los últimos doce meses, la CBT acumuló un aumento del 23,5%, y del 13% en lo que va del año.

Además, el INDEC reveló que una familia de cuatro personas precisó un ingreso de $520.529 para evitar la indigencia en agosto. Según datos oficiales, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) creció 23,5% en el último año y 15,8% desde que comenzó el 2025.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en agosto

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $375.656 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $924.116 en agosto para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de$1.160.780.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.220.885.

Cuánto se requirió para no estar en la indigencia en agosto

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron: