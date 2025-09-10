Cuesta Blanca gestiona mejoras en servicios públicos con la Provincia

La comuna gestiona mejoras
Cuesta Blanca gestiona mejoras en servicios públicos con la ProvinciaAna Gaitán mantuvo un encuentro con el secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelo, para abordar distintos servicios públicos de la comuna.
La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, se reunió este miércoles con el secretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ingeniero Edgar Castelo.
Durante el encuentro, que se desarrolló en la sede ministerial, ambas autoridades compartieron criterios y analizaron la situación de los servicios públicos de la localidad.
El objetivo de la reunión fue avanzar en gestiones que permitan mejorar la prestación de los servicios básicos para los vecinos de Cuesta Blanca, en el marco de un diálogo institucional que busca fortalecer la infraestructura local.