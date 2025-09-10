Del archivo al acceso: documentos de Juzgados de Paz cobran nueva vida en Córdoba

El Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba anunció la puesta en marcha de un proyecto integral de conservación y descripción archivística de expedientes judiciales producidos entre 1871 y 1925 en juzgados de paz del interior cordobés.

La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Programa Iberoamericano de Archivos (Iberarchivos), abarca 204 tomos encuadernados con causas, contratos, testamentos, partidas de nacimiento, defunciones, denuncias y elecciones, entre otros documentos. Se trata de un conjunto único que refleja la vida cotidiana, los vínculos sociales y el funcionamiento de la justicia local en el mundo rural.

Los trabajos incluyen diagnóstico, estabilización física, conservación preventiva y descripción detallada de cada expediente. El objetivo es que el material esté disponible en la web del Archivo en los próximos meses, para garantizar el acceso de cualquier ciudadano.

Hasta el momento, solo existía un inventario general que permitía ubicar los tomos por localidad y fechas extremas. Con este proyecto, se logrará una descripción normalizada de cada expediente, consignando partes, causas, fechas y lugares, según estándares internacionales.

La consulta en línea permitirá identificar el documento de interés y, posteriormente, solicitar acceso a la copia completa por correo. Según informaron, el proyecto se completará en ocho meses.

Estos expedientes ofrecen un retrato vivo de las comunidades cordobesas de fines del siglo XIX y principios del XX, con historias que van desde abigeatos y fugas hasta elecciones locales, tutorías, transacciones, contratos y celebraciones de matrimonio civil.