“Divas y Poderosas”: la fuerza del arte en la nueva exposición del Hall Municipal
La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz inauguró la muestra “Divas y Poderosas. Arte y Deporte”, a cargo de la artista visual Bettina Peretti.
La exposición, que se despliega en el Hall Municipal (Liniers 50), permanecerá abierta al público hasta el 23 de septiembre y puede visitarse de manera gratuita.
Con un estilo visual que cruza expresividad artística y referencias al deporte, la propuesta busca reflejar la fuerza, la energía y la sensibilidad de mujeres que, desde diferentes ámbitos, encarnan liderazgo y empoderamiento.