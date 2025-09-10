El mapa de los cortes de luz que habrá en Carlos Paz

Mantenimiento y mejoras
El mapa de los cortes de luz que habrá en Carlos PazSegún se informó, también se verán afectadas las localidades ubicadas en el sur de Punilla.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) dio a conocer los cortes de luz que se registrarán durante este miércoles 10 de septiembre y anunció una restricción para Villa Carlos Paz. Como suele ocurrir en estos casos, se encararán tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución existentes.
De 8 a 9 horas, se vieron afectados los barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A y B, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta 2ª, 3ª y 4ª sección, Los Carolinos, 400 viviendas, Loteo H y Las Colinas.
Pero también se adelantó que los mismos sectores registrarán una segunda restricción de 16:30 a 17:30 horas.
Es importante mencionar, que en la misma franja horaria, también se verán afectados los hogares de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Icho Cruz y Cuesta Blanca.