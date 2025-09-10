El mapa de los cortes de luz que habrá en Carlos Paz

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) dio a conocer los cortes de luz que se registrarán durante este miércoles 10 de septiembre y anunció una restricción para Villa Carlos Paz. Como suele ocurrir en estos casos, se encararán tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución existentes.

De 8 a 9 horas, se vieron afectados los barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A y B, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta 2ª, 3ª y 4ª sección, Los Carolinos, 400 viviendas, Loteo H y Las Colinas.

Pero también se adelantó que los mismos sectores registrarán una segunda restricción de 16:30 a 17:30 horas.

Es importante mencionar, que en la misma franja horaria, también se verán afectados los hogares de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Icho Cruz y Cuesta Blanca.