Hoy habrá corte de energía eléctrica en Villa Carlos Paz y localidades vecinas

Villa Carlos Paz. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo un corte de suministro eléctrico en distintos barrios de Villa Carlos Paz y en localidades aledañas. La interrupción del servicio se realizará entre las 08:00 y las 09:00 horas.

Según detalló la empresa, los sectores afectados en Villa Carlos Paz serán los barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A y B, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta (2ª, 3ª y 4ª sección), Los Carolinos, 400 Viviendas, Loteo H y Las Colinas.

El corte también alcanzará a las localidades de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.

EPEC aclaró que la medida responde a trabajos de carácter preventivo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y evitar futuros inconvenientes.

Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse al 0800 777 0000 o a través de las redes sociales oficiales de la empresa: Twitter @EpecOficial y Facebook /EpecCba.

