La enigmática historia de la Capilla Buffo, un testamento de amor

Las sierras de Córdoba esconden paisajes llenos de belleza y magia. La Capilla Buffo es una estructura singular y enigmática, que se erige con una vista imponente que se pierde en el horizonte. Esta pequeña iglesia, construida en la década de 1940, no es solo un lugar de culto, sino el testamento de un hombre visionario y una historia que mezcla genialidad, amor y misterio.

La capilla es obra del doctor Guido Buffo, un científico, artista y filósofo italiano que se radicó en Argentina.

En 1941, Buffo se instaló en las Sierras Chicas, en la zona de Unquillo. Allí comenzó a construir su hogar y a dar forma a una obra arquitectónica que se integraba con el paisaje serrano, con una capilla especialmente dedicada a su difunta esposa, Leonor Allende. La edificación no sigue las líneas tradicionales de la arquitectura religiosa. Su diseño, una mezcla de estilos que van desde el art déco hasta el futurismo, está cargado de simbolismo. Su planta elíptica, sus vitrales asimétricos y la acústica sorprendente que permite que el sonido viaje de un extremo a otro con una claridad asombrosa, son testimonio de la mente brillante de su creador.

Pero la historia de la capilla está envuelta en una tragedia personal. Pocos años después de su construcción, la hija de Guido Buffo, Leonor, falleció a causa de una enfermedad. El dolor de esta segunda pérdida se refleja en la propia capilla, donde se encuentran sus restos y los de su madre. Es por esto que para muchos la capilla no es solo un monumento arquitectónico, sino un mausoleo familiar que guarda una profunda historia de amor y pérdida.

El enigma que rodea al lugar no se detiene ahí. Tras la muerte de su hija, Buffo se dedicó a la meditación y el estudio de las ciencias esotéricas. La gente del lugar cuenta que la capilla se convirtió en un refugio para sus experimentos científicos y que la cripta, donde yacen su esposa e hija, se habría concebido como un «portal de energía» para que sus almas trascendieran.

Hoy, la Capilla Buffo es un destino turístico popular y forma parte de un complejo que incluye la Casa Buffo y un museo. Su arquitectura innovadora, su historia intrigante y las impresionantes vistas la convierten en una visita obligada para quienes recorren las sierras cordobesas.