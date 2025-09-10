La inflación de agosto fue del 1,9% y acumula un 33,6% interanual

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de agosto se ubicó en un 1,9%, al igual que el mes de julio, registrando así un acumulado interanual de 33,6%. En tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 19,5% en lo que va de este 2025.

Uno por uno, los rubros que más aumentaron en agosto

Dentro de las áreas de la economía que más se vieron afectadas por los incrementos se encuentra en primer lugar Transporte, con una suba de 3,6%. Seguidamente, se ubica el rubro de Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 3,5%, mientras que Restaurantes y hoteles registraron un incremento de 3,4%.

En tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles -que es el rubro que más incide en el bolsillo de los argentinos- tuvo una elevación de costos de 2,7%. Por su parte, la Educación registró un ascenso de 2,5%, mientras que Bienes y servicios varios se ubicó en 2,2%.

Seguidamente, se alojó Comunicación con una suba de 1,9%, al igual que el dato general de inflación, a la vez que Salud quedó en un 1,7%. En cuanto a Alimentos y bebidas no alcohólicas -otro rubro de importancia para los ciudadanos- hubo una suba de 1,4%.

Los restantes rubros:

Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%)

Recreación y cultura (0,5%)

Hay que señalar que Prendas de vestir y calzado registró una deflación de 0,3%.

Inflación en la Ciudad

En tanto la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto tras el 1,9% que se había producido en julio, según informó el lunes la Dirección de Estadística porteña. De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es del 20% y la variación de los precios en la Ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.

La suba estuvo impulsada por Servicios financieros (5,7%), Transporte (3%), Salud (2,1%) y Gastos en viviendas. Los alimentos subieron un 1% por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).

Transporte tuvo un alza del 3,0% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.

La suba en la salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas, mientras que el gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.

Por su parte, educación mostró un avance del 1%, recreación y cultura del 1,2% y el mismo porcentaje se incrementó en restaurants y hoteles. Además, el ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.