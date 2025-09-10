Las calles de Córdoba amanecieron con pintadas para prevenir accidentes

Las principales calles y avenidas de la ciudad Córdoba amanecieron con pintadas que buscan prevenir los accidentes viales. Las intervenciones forman parte de la campaña «Bajá un cambio» que lleva adelante la Municipalidad junto con Iniciativa Bloomerg y apunta principalmente a los riesgos del exceso de velocidad.

Las pintadas se realizaron en los puntos neurálgicos de la capital cordobesa y llaman a la reflexión de los conductores.

Se colocaron mensajes alusivos en sectores como Plaza España, la costanera, el Buen Pastor, y la esquina de Colón y Cañada.

La necesidad de avanzar en una mejor educación vial se sustenta en las estadísticas de accidentes. Durante el 2024, la muerte de motociclistas aumentó un 30% respecto a 2023 en Córdoba y las víctimas tuvieron entre 10 y 29 años.