Los empleados del Sanatorio Punilla reclamaron el pago de sus salarios

Los empleados del Sanatorio Privado Punilla, una de las clínicas más importantes de Villa Carlos Paz, reclamaron el pago de los salarios adeudados y denunciaron la «inacción» del gremio sanitario.

Los trabajadores se declararon en estado de alerta y no descartan que se vea resentida la atención en el establecimiento médico.

Aseguran que los responsables de la Red del Hospital Italiano les adeudan los retroactivos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2025, como así también las asignaciones no remunerativas de julio y agosto.

«Se hace saber también que recurrimos al gremio en busca de ayuda sin obtener respuestas»; expresaron en un comunicado.