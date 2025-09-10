El presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. La decisión fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de sus redes sociales, luego de una reunión encabezada por el jefe de Estado y de la que también fue partícipe el ministro Luis Caputo.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro", publicó en su cuenta de X.

Y resaltó: "En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".

Previo a ser designado como titular de la cartera del Interior, Catalán oficiaba como el "numero dos" de Francos y tenía a su cargo el diálogo con las provincias. Ahora, con otra labor, será quien deba incentivar el contacto y la buena relación con los gobernadores.

No obstante, un dato no menor es que el mensaje que difundió el jefe de Gabinete hizo énfasis en "retomar el diálogo con los gobernadores afines". Esto descartaría, en principio, la posibilidad de que el Ejecutivo entable algún tipo de vínculo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es que, luego de que Frente Patria venciera a La Libertad Avanza (LLA) en los comicios bonaerenses del último domingo, el mandatario provincial le pidió una reunión a Milei, instando a que se ponga "a disposición de una conversación" para definir medidas.