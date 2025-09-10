Murió Anacleto Casas, histórico dirigente vecinal de Colinas

La ciudad de Villa Carlos Paz se vio enlutada por el fallecimiento del dirigente vecinal Anacleto Casas, quien supo desempeñarse durante varios años como presidente del centro vecinal de Colinas. Había nacido el 17 de enero de 1941 y falleció este miércoles 10 de septiembre a la edad de 84 años.

Casas tuvo una fuerte presencia en la zona oeste, destacándose por su compromiso con los vecinos.

Sus restos serán despedidos desde las 17 horas en la empresa funeraria Julio Centeno (Avenida San Martín 1045) y serán sepultados el día de mañana a las 9 horas en el cementerio local.