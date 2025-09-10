Nación desmintió que hubiese una filtración en la mina de uranio de Los Gigantes

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desmintió esta mañana las denuncias realizadas por organizaciones ambientalistas de las sierras de Córdoba, quienes habían informado sobre la presunta fractura de un dique con residuos de uranio en la mina de Los Gigantes, en las sierras de Córdoba. Los vecinos de la región habían expresado su preocupación por la posibilidad de una nueva contaminación en la cuenca del lago San Roque.

En ese sentido, también habían reportado movimientos de máquinas y camiones en el predio, que dejó de funcionar a principio de la década del noventa y que originó la mayor contaminación de cursos de agua dulce en América del Sur.

«La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informa que no se ha registrado ninguna rotura reciente en los diques del ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes, en Córdoba, y que no existe ningún riesgo de contaminación ambiental ni en los cursos de agua»; expresaron en un comunicado oficial, que dieron a conocer en las últimas horas.

La viralización de la noticia sobre un supuesto «pedido de informe» (contestado por la comisión) había originado una profunda preocupación en las comunidades locales, por el riesgo que una filtración de lodos tóxicos podría implicar para poblaciones como la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz y las comunidades del sur de Punilla.

En las últimas horas, ambientalistas e investigadores habían dado a conocer que el Dique 3, uno de los reservorios de efluentes resultantes de la explotación, había sufrido roturas en su geomembrana. No obstante, la CNEA sostuvo que «únicamente se realizan tareas de mantenimiento y control de pasivos ambientales, sin registrarse incidentes».

Asimismo, se informó que la última rotura significativa (documentada en el sistema) ocurrió en septiembre de 2021, cuando vientos superiores a 100 km/h dañaron la membrana del dique auxiliar inaugurado en 2003. De acuerdo al parte oficial, este episodio no causó impactos ambientales y las reparaciones ejecutadas en 2023 incluyeron la instalación de nuevos sistemas de impermeabilización y refuerzos geotextiles, tras lo cual el dique se mantiene vacío y sin procesar residuos adicionales.

Durante la década del ochenta, se procesaron en el yacimiento de Los Gigantes aproximadamente 206,7 toneladas de uranio. Esta extracción generó un volumen considerable de desechos: 2,4 millones de toneladas de colas de mineral, un millón de toneladas de estériles de cantera y 600.000 toneladas de marginales. Los desechos, tanto sólidos como líquidos, contienen niveles residuales de radiactividad y metales pesados y se encuentran a cielo abierto.