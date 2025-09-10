Quién abrirá la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz 2025

La Comisión por la Identidad Carlospacense anunció hoy que está abierta la convocatoria para los escritores que quieren participar de las actividades oficiales de la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz 2025, a llevarse a cabo desde el 30 de octubre al 3 de noviembre en la Plaza de la Cultura, conocida como la Plaza de los Artesanos.

Asimismo, confirmó que el presidente de la Fundación Argentina para la Poesía y presidente Honorario de la Fundación Americana de Poesía, Alejandro Guillermo Roemmers Colman abrirá el evento y sucederá a Alejandro Vaccaro, que lo hizo en la primera edición de la feria durante el año pasado.

Roemmers es un prestigioso escritor, filántropo y empresario argentino, miembro de honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico.