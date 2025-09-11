Día del Maestro:¿Qué pasará en las escuelas del Valle de Punilla?

Este jueves 11 de septiembre se celebrará el Día del Maestro en todo el país, en conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba informaron que no se dictarán clases en ninguna escuela cordobesa y los docentes y alumnos tendrán una jornada de descanso.

Una situación diferente se registrará el 21 de septiembre, Día del Estudiante, que este año llegará un domingo. Sin embargo, algunos establecimientos adelantarán los festejos al viernes 19 y otros lo celebrarán el lunes 22.

El calendario festivo nacional se completará en el mes de octubre con el viernes 10, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable); y en noviembre, con el viernes 21: declarado día no laborable. En tanto, el lunes 24, Día de la Soberanía Nacional, se traslada del jueves 20.

Finalmente, el lunes 8 de diciembre se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María, mientras que la Navidad caerá el jueves 25 (feriado inamovible).