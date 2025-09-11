El dólar oficial cerró en $1.445

Mientras siguen los coletazos tras el traspié electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires, el dólar cotizo cerca de los $1.450 en el Banco Nación (BNA) y en el segmento mayorista cerró a $1.432, para quedar a solo 2,8% del techo de la banda de flotación.

El dólar mayorista lleva cuatro jornadas consecutivas al alza y acumula una suba semanal de $77. El volumen operado de contado llegó a casi u$s404 millones.

El dólar minorista operó a $1.388,98 para la compra y a $1.440,32 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).

Dólar blue

Por su parte, en el Banco Nación el billete estadounidense cotizó a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta. El denominado dólar blue o paralelo cerró $1.380 para la compra y $1.400, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar MEP sube a $1.435,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.442,15, por lo cual la brecha es de 0,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.436,12, según Bitso.

El S&P Merval cayó 1,1% a 1.805.102,380 puntos, y en dólares avanza 0,3% a 1.275 puntos. El panel líder opera con pérdidas de hasta 1,4% encabezadas por Edenor (-3%), Ternium (-2,8%) y Aluar (-2,7%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizaron en Wall Street anotan mayoría de bajas de hasta 3,5% encabezado por Grupo Supervielle (-3,5%), Edenor (-3,3%), e IRSA (-3%).

Por su parte, los títulos en dólares operan con bajas de hasta 1,4% encabezados por el Global 2041, seguido del Global 2041 (-0,5%) y el Global 2038 (-0,4%).