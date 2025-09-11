El pronóstico para Carlos Paz y Punilla: ¿baja la temperatura?

Tras el veranito que se vivió el miércoles pasado, se anuncia una jornada soleada con una temperatura de 24 grados en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Una máxima de 30 grados se alcanzó a mediados de la semana y el pronóstico anticipa un fin de semana con registros primaverales y sin lluvias a la vista.

Para mañana viernes 12 de septiembre, se anuncia una mínima de 8 grados y una máxima de 25 grados.

Asimismo, el sábado se vivirá una jornada estable con registros que podrían ascender hasta los 27 grados. Para el domingo, se prevé un leve descenso de la temperatura con una máxima de 23 grados y nubosidad en ascenso.