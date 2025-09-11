Felpeto y Ribetti exigen controles y transparencia en los geriátricos de la ciudad

Tras la clausura y desalojo del geriátrico clandestino que funcionaba en la ciudad de Villa Carlos Paz, los concejales Pía Felpeto y Daniel Ribetti presentaron dos iniciativas en el Concejo de Representantes para proteger a los adultos mayores. Dentro del establecimiento, se constataron condiciones indignas y residentes con lesiones, hacinamiento y sin higiene.

Felpeto ingresó un pedido de informe al Departamento Ejecutivo para que dé a conocer, en un plazo de cinco días, si el geriátrico clausurado contaba con habilitación o trámite iniciado; qué actas de infracción se habían labrado y en qué estado se encuentran; qué controles realizó el Municipio a todos los geriátricos y hogares de ancianos de la ciudad en el último año y qué agentes municipales intervinieron en cada inspección.

Por otro lado, el concejal Ribetti presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Registro Municipal de Instituciones de Atención de la Salud, donde deberán estar inscriptos todos los geriátricos, residencias, guarderías y clínicas. Este registro será público y digital, con información sobre habilitación, responsables técnicos e historial de inspecciones y sanciones.

La propuesta también contempla un sistema de denuncias vecinales —incluso anónimas— con respuesta obligatoria en 15 días.

«Lo ocurrido es inaceptable. No podemos permitir que nuestros adultos mayores estén expuestos a la clandestinidad, el maltrato y el abandono. El Municipio tiene la obligación de ejercer su poder de policía sanitaria con transparencia y control efectivo»; afirmó la concejal Felpeto. Por su su parte, Ribetti dijo: «La creación de un registro público y accesible es una herramienta fundamental para que las familias sepan en qué instituciones confiar y para que el Estado pueda ejercer un control real y preventivo».