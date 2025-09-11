FMK, Ecko, Los Caligaris y DesaKTa2, protagonistas de la Primavera de Carlos Paz

Villa Carlos Paz. FMK, Ecko, Los Caligaris y DesaKTa2, serán las bandas protagonistas de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, que este año celebrará sus 30 años en la costanera del lago San Roque, el sábado 20 de septiembre en el predio del Parque de Asistencia del Rally Mundial.

La información fue confirmada este jueves por el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, quien encabezó una conferencia de prensa junto al secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero y el director de Cultura, Fernando Barrera. Durante la misma, se brindaron detalles vinculados a la organización del multitudinario evento, que este año suma además la activa colaboración del empresariado local y múltiples eventos privados.

Las puertas del predio se abrirán a las 14 horas con la presentación de las bandas locales, las cuales animarán la antesala de la actuación de La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, Los Caligaris y DesaKTa2 sobre el escenario principal.

Pero además, en el Skatepark se celebrará la final del «Superarte» con la participación de las escuelas de nivel secundario de la ciudad, que compiten por viajes a Bariloche y Villa General Belgrano. También se anunció una competencia de BMX y rollers y a partir de las 15,30 horas, la apertura del escenario alternativo cerca del Estadio Arena. En ese lugar, a las 18 horas, habrá una competencia de freetyle con referentes de todo el país y distintas disciplinas deportivas.

Como ocurre desde hace tres décadas, la celebración será sin alcohol. Para ello, se implementarán controles vehiculares e inspecciones en los comercios desde las primeras horas del sábado 20 hasta la madrugada del domingo 21 y regirá una veda alcohólica en Carlos Paz y las localidades vecinas.