La Asociación Inmobiliaria organiza su primer seminario en Villa Carlos Paz

La Asociación Inmobiliaria organiza el primer Seminario Profesional Inmobiliario en Villa Carlos Paz. Se invita a todos los corredores inmobiliarios, estudiantes o colegas afines a participar del evento.

La actividad tendrá lugar el 30 y 31 de octubre en el Auditorio Municipal y contará con más de diez disertaciones de profesionales del rubro y afines los cuales desarrollarán temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, ventas y marca personal, entre otras.

Para más información, comunicarse al 3541-761122.