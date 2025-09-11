¿Cuándo, cómo y dónde será?

La Asociación Inmobiliaria organiza su primer seminario en Villa Carlos Paz

Se desarrollarán temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, ventas y marca personal, entre otras. 
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 11 de septiembre de 2025 · 10:19

La Asociación Inmobiliaria organiza el primer Seminario Profesional Inmobiliario en Villa Carlos Paz. Se invita a todos los corredores inmobiliarios, estudiantes o colegas afines a participar del evento.

La actividad tendrá lugar el 30 y 31 de octubre en el Auditorio Municipal y contará con más de diez disertaciones de profesionales del rubro y afines los cuales desarrollarán temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, ventas y marca personal, entre otras. 

Para más información, comunicarse al 3541-761122.

Más de
Asociación Inmobiliaria seminario profesional Villa Carlos Paz AUDITORIO MUNICIPAL

Comentarios