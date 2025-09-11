Más de 50 estudiantes secundarios se capacitaron en accesibilidad y comunicación

El área de Inclusión Social de la Defensoría del Pueblo organizó el taller “Creando Puentes de Comunicación”, destinado a promover el uso de la Lengua de Señas Argentina (LSA) como recurso de accesibilidad y herramienta de inclusión.

La actividad contó con la participación de más de 50 alumnos de distintas instituciones educativas de la ciudad, entre ellas el Instituto Juan Pablo II, el IPEM 301 “Malvina Rosa Quiroga”, el IPEM 7 “Carlos Segreti”, el IPEM 41 “Jorge Luis Borges”, el IPEM 20 “Rodolfo Walsh” y el IPEM 121 “Gobernador Justo Páez Molina”.

El taller buscó generar conciencia sobre la importancia de la comunicación inclusiva y el derecho de las personas sordas a participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Desde la Defensoría destacaron que este tipo de encuentros apuntan a seguir construyendo una ciudad más accesible y con mayores oportunidades para todos.